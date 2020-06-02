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تعليم

بعد الانتهاء من تجهيزها.. مستشفى بدر الجامعي تبدأ في استقبال مصابي كورونا السبت المقبل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:41 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن إعداد خطة شاملة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومساندة أبنائها من العاملين والطلاب فى ظل هذه الأزمة بعدة طرق. 

وأكد مجلس جامعة حلوان أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مستشفى بدر الجامعى، والانتهاء من الأعمال الهندسية لتدخل الخدمة ابتداء من السبت المقبل الموافق ٦ /٦ /٢٠٢٠ لتبدأ في استقبال المصابين والعمل على علاجهم. 

وأضاف مجلس الجامعة أن المستشفى ستعمل على علاج الحالات الحرجة والمتوسطة من العاملين بالحامعة، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب وجميع المترددين على المستشفى. 

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وتكليف الدولة المستشفيات الجامعية بعلاج وعزل المصابين وتحويل المستشفيات الجامعية لمستشفيات عزل للقضاء على الوباء. 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان قد فرضت ارتداء الكمامات إجباريا داخل الحرم الجامعى منذ نهاية شهر مايو. 
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