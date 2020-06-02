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محافظات

فى زيارة مفاجئة.. محافظ القاهرة يفحص توافر الأدوية بمستشفى منشية البكري العام.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام.

وخلال الجولة تأكد المحافظ  من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

كما تابع إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا  وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين. 

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

كانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨.
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