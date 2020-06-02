فى زيارة مفاجئة.. محافظ القاهرة يفحص توافر الأدوية بمستشفى منشية البكري العام.. فيديو

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام.





وخلال الجولة تأكد المحافظ من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.





كما تابع إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.





وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.



