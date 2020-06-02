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أخبار العالم

خطر جديد في اليابان.. مخاوف من موجة وبائية ثانية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:25 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
يثير ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19"، مخاوف في العاصمة اليابانية طوكيو من حدوث موجة ثانية من العدوى، وفق ما ذكرت صحف دولية. 

وقفز عدد الحالات المصابة في طوكيو جراء Covid-19  إلى 34 حالة بعد أسبوع واحد من وقف حالة الطوارئ، ما أثار مخاوف من موجة ثانية وإغلاق متجدد للأعمال التي لم تفتح أبوابها إلا مؤخرًا.

وأبلغ المحافظ للعاصمة طوكيو، يوريكو كويكي، مجلس المحافظة بأنه قد "ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 34 شخصًا اليوم ، كما أن المؤشرات الأخرى التي نراقبها تزداد سوءًا".

وأضاف كويكي "بالنظر إلى هذه الأرقام ، سنتشاور على الفور مع الخبراء ، بما في ذلك إمكانية إصدار تنبيه وتحذيرات جديدة".

ويشكل الرقم على انخفاضه الكبير مقارنة بدول كثيرة في العالم في معدلات الإصابة اليومية، خطرًا محدقا من وجهة نظر اليابانيين، فالرقم هو الأكبر لعدد الحالات الجديدة منذ أسبوعين. 

ويأتي الإعلان الجديد، مع بدء إعادة فتح المدينة، حيث عقدت بعض المدارس فصولًا لجزء من طلابها يوم أمس الاثنين.
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