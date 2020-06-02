خطر جديد في اليابان.. مخاوف من موجة وبائية ثانية

يثير ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19"، مخاوف في العاصمة اليابانية طوكيو من حدوث موجة ثانية من العدوى، وفق ما ذكرت صحف دولية.





وقفز عدد الحالات المصابة في طوكيو جراء Covid-19 إلى 34 حالة بعد أسبوع واحد من وقف حالة الطوارئ، ما أثار مخاوف من موجة ثانية وإغلاق متجدد للأعمال التي لم تفتح أبوابها إلا مؤخرًا.





وأبلغ المحافظ للعاصمة طوكيو، يوريكو كويكي، مجلس المحافظة بأنه قد "ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 34 شخصًا اليوم ، كما أن المؤشرات الأخرى التي نراقبها تزداد سوءًا".





وأضاف كويكي "بالنظر إلى هذه الأرقام ، سنتشاور على الفور مع الخبراء ، بما في ذلك إمكانية إصدار تنبيه وتحذيرات جديدة".





ويشكل الرقم على انخفاضه الكبير مقارنة بدول كثيرة في العالم في معدلات الإصابة اليومية، خطرًا محدقا من وجهة نظر اليابانيين، فالرقم هو الأكبر لعدد الحالات الجديدة منذ أسبوعين.



