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أخبار العالم

ارتفاع جديد.. إيران تسجل أكثر من 3000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:26 م
إيران تسجل أكثر
إيران تسجل أكثر من 3000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إيران اليوم، الثلاثاء، تسجيل  3117 حالة إصابة جديدة و64 وفاة  بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور إن اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 157 الفا و562 شخصا.

وأضاف جهانبور أنه تم تسجيل وفاة  64 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 7942 شخصا. 

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 123 الفا  و77 شخصا حتى الان.

وتابع قائلا إن 975 الفا  و936 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
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