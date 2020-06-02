الإمارات تسجل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 35 ألفا و788 إصابة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 269 حالة بعد تسجيل وفيات جديدة من جنسيات مختلفة.





كما أعلنت الوزارة شفاء 388 حالة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18726.



