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تعليم

99.49 % نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في بني سويف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:11 م
التربية و التعليم
التربية و التعليم
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أ ش أ
اعتمد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة بنجاح 99.49% لطلبة النظامي.

وتقدم للامتحان 44963 طالبًا وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالبًا وطالبة، وحصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، في حين بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، وتقدم للامتحان 886 طالبا، حضر منهم 848 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 68.16%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 93%.

وقدم المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه الطلاب نصب أعينهم، خاصة أن الدولة تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية "مصر 2030".

من جانبها، قالت وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف سهام يوسف إنه نظرا للظروف والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا، لم يتسن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتم استبدالها بالمشروعات البحثية التي قدمها الطلاب طبقا لتعليمات وقرارات الوزارة.

ولفتت إلى أن المجموع النهائي تم احتسابه على أساس حصول الطالب على 140 درجة في مقابل تقديمه للمشروع البحثي والتي تمت إضافتها (140 درجة) إلى مجموعه في نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وفيما يتعلق بالإدارات التعليمية، بلغت نسبة النجاح بإدارة ناصر 99.67%، تلتها إدارة الفشن 99.54%، ثم إدارة سمسطا 99.49%، فيما سجلت إدارة ببا نسبة نجاح بلغت 99.48%، فإدارة بني سويف 99.44%، تلتها إدارة الواسطى 99.26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إهناسيا 99.20%.
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