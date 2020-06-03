AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنفيذ 2880 شقة بالشيخ زايد .. اعرف التفاصيل والمساحات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 ص
الاسكان الفاخر
الاسكان الفاخر
Advertisements
آمنة عبد العظيم
كشف المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن تنفيذ الجهاز لـــ120 عمارة سكنية ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.


وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أن عدد الوحدات التى سيتم تنفيذها ضمن المشروع حوالى 2880 شقة، بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا.

اقرأ أيضا:

وتابع رئيس الجهاز، أن التكلفة الإجمالية للوحدات تقترب من 2 مليار جنيه تقريبا، وهى تكلفة الإنشاء والتشطيبات وتنسيق الموقع وتكلفة توصيل المرافق للوحدات.

وأوضح فهمى، أن الجهاز سيبدأ فى تسليم نحو 1000 وحدة ضمن نفس المشروع تم انتهاء تنفيذها خلال أيام لأصحابها، مؤكدا على ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بالمدينة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

يذكر ، أن مدينة الشيخ زايد سجلت أعلى سعر للمتر السكنى بين المدن الجديدة بالقاهرة، خاصة فى آخر طرح لوحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر، إذ سجل سعر المتر بالمدينة نحو 12 ألف جنيه، وهو الأعلى بين كل وحدات المشروع المطروحة بالمدن الجديدة خلال آخر عامين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب الحجز لـ1359 شقة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر فى 6 مدن جديدة.. 26 أبريل

فتح باب الحجز لشقق جنة بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 7 سنوات.. اعرف التفاصيل

تعطل بموقع بنك الإسكان والتعمير فى أول أيام حجز شقق جنة للإسكان الفاخر

زايد الأغلى.. تعرف على سعر شقق جنة للإسكان الفاخر بمقدم 50 ألف جنيه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

الإسكان تطرح 5082 شقة فى أقل من شهر.. اعرف الأسعار والشروط

ترشيحاتنا

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

«عجبك شكل المحاكم».. توجيه من الرئيس السيسي لوزير العدل | فيديو

عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

بـ المشجر.. فاتن موسى بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

الأولى توفيت والثانية تحتاج الدعاء.. أول رائد فضاء مصري يروي مأساة شقيقتيه مع فيروس كورونا.. صور

كلام نهائي.. فضل الله: لن أشارك في ملف الزمالك للمطالبة بلقب نادي القرن.. تفاصيل

AdvertisementS

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

الصحة توجه مناشدة إلى سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

تراجع جديد.. الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

ادعوا لها بالشفاء.. ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي بسبب كورونا.. شاهد

فريق عمل مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب المصاب بفقدان الرؤية.. فيديو

استبدلوها بالمراوح .. الأرصاد تحذر من استخدام التكييفات فى زمن كورونا.. فيديو

شاهد.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور