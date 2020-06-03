تنفيذ 2880 شقة بالشيخ زايد .. اعرف التفاصيل والمساحات

كشف المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن تنفيذ الجهاز لـــ120 عمارة سكنية ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.









وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أن عدد الوحدات التى سيتم تنفيذها ضمن المشروع حوالى 2880 شقة، بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا.





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وتابع رئيس الجهاز، أن التكلفة الإجمالية للوحدات تقترب من 2 مليار جنيه تقريبا، وهى تكلفة الإنشاء والتشطيبات وتنسيق الموقع وتكلفة توصيل المرافق للوحدات.





وأوضح فهمى، أن الجهاز سيبدأ فى تسليم نحو 1000 وحدة ضمن نفس المشروع تم انتهاء تنفيذها خلال أيام لأصحابها، مؤكدا على ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بالمدينة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.





يذكر ، أن مدينة الشيخ زايد سجلت أعلى سعر للمتر السكنى بين المدن الجديدة بالقاهرة، خاصة فى آخر طرح لوحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر، إذ سجل سعر المتر بالمدينة نحو 12 ألف جنيه، وهو الأعلى بين كل وحدات المشروع المطروحة بالمدن الجديدة خلال آخر عامين.