AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تسليم 912 شقة بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالشيخ زايد 7 يونيو

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الأحد ٧ يونيو، وحتى يوم الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٠، في تسليم ٩١٢ وحدة سكنية (٣٨ عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "JANNA" لـ الإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بالمدينة. 

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها. 

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣ /٦ /٢٠٢٠.

اقرأ أيضا:

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧ /٧ /٢٠٢٠.

وتشمل الوحدات كذلك العمارة رقم ٣٠، يوم ٨ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣ /٧ /٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١ /٧ /٢٠٢٠.

كما تشمل وحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤ /٨ /٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: بدء تسليم 96 وحدة سكنية بـ JANNA للإسكان الفاخر 5 أبريل

تسليم 96 شقة بالعبور للمستفيدين.. تعرف على التفاصيل

الانتهاء من تنفيذ 912 وحدة سكنية بـJANNA 1 بالشيخ زايد

14 أبريل.. بدء تسليم 1296 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بـ"سكن مصر" في القاهرة الجديدة

تسليم 1296 شقة ضمن سكن مصر القاهرة الجديدة.. 14 أبريل

تسليم 1296 شقة ضمن سكن مصر بالقاهرة الجديدة الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

هل مرور شخص أمام المصلي يبطل صلاته ؟.. أمين الفتوى يجيب

الجزيرة تمجد في الإرهابي هشام عشماوي .. وتصفه بالرائد ورمزا للمقاومة

ألمانيا.. انخفاض حاد في إصابات كورونا اليومية رغم تخفيف القيود

ربما نكون سجلنا 71 ألف إصابة.. وزير التعليم العالي: الأرقام المعلنة غير حقيقية.. فيديو

باحثون: كورونا يتصرف بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى

الوزراء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية 56.3% رغم جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا

تحذير خطير من صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية حول صحة الأخير.. فيديو