غموض حول زعيم الحركة.. إصابة كل قادة جماعة طالبان فى قطر بفيروس كورونا

ذكرت مصادر أن زعيم حركة طالبان الأفغانية قد يكون أصيب بفيروس كورونا القاتل، في الوقت الذي تزداد فيه سلاسل هجمات الحركة على الحكومة المحلية، والتي سبق وأن دعمت تنظيم القاعدة لسنوات طويلة .





ذكرت صحف أمريكية، زعيم طالبان أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وربما يكون قد مات به.





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ونقلت الصحف الأمريكية تأكيد قائد في الحركة وهو "مولوي جان أحمد"، أن زعيم التنظيم الملا "هبة الله أخوند زاده"، أصيب بـالفيروس، ومعه عدد آخر من قادة الحركة.





وزعم جان أحمد، إن زعيمه زاده مريض بالفيروس وصحته تتحسن، إلا مصادر أخرى قالت غير ذلك، وإن زاده هذا قد مات جراء الوباء، دون ذكرٍ مكان تواجده أو علاجه.





و دفع اختفاء زعيم الحركة عن الأنظار منذ 3 أشهر الكثيرين من داخل الحركة والمراقبين لها للحديث عن موت زعيم الحركة.





ولفتت المصادر إلى معلومة مهمة، وهي أن كبار قادة الحركة في قطر التى سجلت 6- ألف إصابة قد أصيبوا بالوباء.









وأفادت تقارير بعدم التزام حركة طالبان بخط المفاوضات والاتفاقية مع أمريكا والتي وقعت مع أمريكا في فبراير الماضي، والتي تقضي بانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان إذا ما التزمت الحركة بجهود التسوية، في تكرارٍ لما سبق والتصريح به من مسئولين دوليين خلال الأشهر الماضية.



