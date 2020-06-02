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محافظات

ضبط سلع تموينية مدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء في الفيوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:04 م
سلع تموينيه مدعمه
سلع تموينيه مدعمه
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قسم المحافظات
تمكنت حملة من الرقابة التموينية على أسواق سنورس، اليوم الثلاثاء، بأشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس هشام سعيد مدير ادارة تموين سنورس والمهندس مرسي رمضان رئيس الرقابة والمفتشين اسامه صديق ومصطفى أمين من ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية المجمعه ومهربة للسوق السوداء لبيعها. 

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد "46 " كرتونة زيت تمويني مدعم بكل كرتونة 12 زجاجه سعه 1 لتر باجمالي 552 زجاجه و ايضا "100 " كيلو دقيق بلدي مدعم  قام بتجميعها أحد تجار التموين بناحيه ترسا بدون وجه حق وتم التحفظ علي المضبوطات بفرع الشركه المصريه بسنورس. 

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وتم تحرير المحضر برقم 13073 جنح سنورس ضد التاجر التمويني لتجميعه سلع تموينيه والصرف الوهمي علي ماكينه الصرف كما تم تحرير 4 محاضر غلق أثناء مواعيد العمل للتجار التموينيين بسنهور القبليه .

كما تم تحرير 2 محضر عدم وجود سجل زيارات تجار تموين و 1 محضر عدم إعلان اسعار مستودع دقيق، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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