بعد ارتفاع حالات الإصابة داخلها.. محافظ الإسماعيلية يتابع الإجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة

أجرى اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، جولة ميدانية تفقدية بمدينة القنطرة غرب، رافقه كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وبحضور النائب عصام منسي عضو مجلس النواب والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل و العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، والمهندس محمد ماضي مدير منطقة القنطرة غرب لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مارون إسحاق استشارى التخطيط المرورى.





شملت الجولة تفقد وزيارة موقع سوق الخميس القديم، كما قام رئيس المدينة بعرض مقترح إنشاء محلات لحل مشكلة الإشغالات بشوارع المدينة والشارع التجارى، ورحب نائب المحافظ بالمقترح وأفاد بعرض المقترح على المحافظ وسرعه إنهاء الإجراءات والتنفيذ.





كما شملت الجولة زيارة المجاورة السابعة بالمدينة ومعاينة مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وتقدم مدير منطقة القنطرة لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض مقترح لرفع قدرة وتغير الخط الرئيسي بالمنطقة، وأفاد نائب المحافظ بسرعة عمل مقايسة تقديرية للعرض والتنفيذ.





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وتفقد المسئولون، محطة الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب لمتابعة إصلاح مشكلة الهبوط الأرضي أمام محطة الصرف و التأكيد على إنهاء الأعمال فى أسرع وقت.





واختتمت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة المواطنين .





وقد أشاد نائب المحافظ خلال الجولة بوعي المواطنين والسائقين واستجابتهم لقرارات الدولة، التي تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





كما طالب من المواطنين بالبعد عن التجمعات والالتزام بالاجراءات الاحترازية بالوقاية.





يشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل القنطرة غرب، حيث تسجل يوميا إصابات جديدة من المخالطين للمصابين القدامى.