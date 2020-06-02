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أخبار البلد

مترو الأنفاق نقل أمس مليون راكب والسكة الحديد 300 ألف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:48 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
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حمادة خطاب

نقل مترو الأنفاق أمس الاثنين ١٠٩٨٨١٧راكبًا على الخطوط الثلاثة للمترو، وذلك بزيادة حوالي ٢٠٠ ألف راكب عن بداية الأسبوع الجاري.

بينما نقلت قطارات السكة الحديد أمس  وفق بيان الوزارة   ٣٩١٢٣٥ راكبًا .

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات أن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


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