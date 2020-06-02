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رياضة

ميتشو: الزمالك لديه مجلس إدارة قوي.. وأتواصل مع ساسي وطارق وبن شرقي وأوباما.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:38 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
أعرب الصربي سريدوفيتش ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لمنتخب زامبيا، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.


وكان ميتشو مدربًا للزمالك في الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر من العام الماضي 2019، قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق بسبب الخسارة أمام إنبي في الدوري المصري ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميتشو خلال تصريحات عبر برنامج "بي أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "لحظات السعادة مع نادي الزمالك هي التي فزنا بها بكأس مصر أمام بيراميدز، لا أحب أن أتذكر الأوقات غير الجيدة والخسارة".

وأضاف: "أتذكر دائمًا الأشياء الجيدة والخبرة الكبيرة التي اكتسبتها مع الفريق، وكانت هناك إدارة للنادي جيدة، كانت تجربة إيجابية مع الأبيض".

وتابع: "الزمالك لديه إدارة جيدة جدًا وفريق قوي وهو نادي له تاريخ كبير وحققت معهم كأس مصر، هذه بالطبع كانت أوقات رائعة".

وأكمل: "أتذكر طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما لاعبي الزمالك، لا أنسى أحدًا من هؤلاء اللاعبين المميزين، أنا أتواصل معهم حتى الآن وأدعمهم وأحترم نادي الزمالك بشكل قوي وأتمنى لهم دائمًا التوفيق".

وأردف: "الدوري المصري تنافسي بشكل متميز ولديه أندية تنافس على البطولة، وهذا ما أفرز منتخب وطني قوي، هناك لاعبون مميزون عندما أتحدث عن اللاعب الذي كنت أتمنى أن أضمه للأبيض لا أستطيع، لأن اللاعبين الجيدين كثيرين".

وأتم: "أتمنى أن أرى منتخب مصر مع زامبيا في كأس العالم بقطر".
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