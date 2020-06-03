وكيل BMW فى السعودية يطلق منصة رقمية للسيارات الجديدة والمستعملة

أطلق الوكيل المعتمد والحصري لمجموعة BMW في المملكة العربية السعودية، مبادرات صالة العرض الافتراضية او المنصة الرقمية الجديدة التابعة لها ، كأحد الخطوات الرائدة والخدمات الفريدة التي توفرها الشركة لعملائها في المنطقة، كنوع من انواع الإجراءات الاحترازية ضد وباء فيروس كورونا المستجد .

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مميزات المنصة الرقمية

وتتميز المنصة الرقمية الجديدة بتصميمها الأنيق وسهولة الاستخدام، وتوفر للعملاء العديد من الفوائد والمزايا عند استعراضهم أحدث طرازات علامة BMW المتوفرة لدى الوكيل في صالات العرض التابعة لديها في جميع أنحاء المملكة.

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هدف المنصة الرقمية

ويهدف وكيل BMW من خلال المنصة الرقمية الجديدة الى التركيز على تقديم أفضل خدمة للمتعاملين، وتوفير العروض وضمان أعلى مستوى من الجودة، وتقديم الخدمات الفنية، وخدمة المتعاملين. كما تعمل الشركة أيضًا على التكيف مع التغييرات التي يشهدها سوق السيارات على مستوى العالم، مع السعي في الوقت ذاته إلى تلبية متطلبات العملاء في المنطقة بأعلى مستوى من الفعالية.





خيارات المنصة الرقمية

وتتيح صالة العرض الجديدة والعصرية التي توفرها الشركة للعملاء إمكانية الاطلاع على المجموعة الكاملة من السيارات الجديدة والمستعملة المتوفرة لدى الوكيل، إلى جانب التعرف على العروض المتاحة والخدمات الشاملة. ويمكن للراغبين بامتلاك سيارة BMW تصفية الخيارات ضمن المجموعة حسب الفئة والطراز والسعر إضافة إلى تحديد طرازات السيارات الجديدة والمستعملة والمسافة المقطوعة وعام التصنيع.

برنامج BMW PREMIUM SELECTION

وتتيح صالة العرض الافتراضية للعملاء تجربة تسوق سهلة وممتعة توفر معلومات شاملة عن الطرازات المتوفر وخيار مقارنة مزايا الطرازات المفضلة لديهم جنبًا إلى جنب على شاشة المتصفح.

و يوفر الوكيل للراغبين باقتناء سيارة BMW من برنامج BMW Premium Selection للسيارات المستعملة المعتمدة التابع للعلامة، إمكانية تصفح الطرازات المتوفرة لديها ضمن هذا البرنامج الرائد.

ويسري برنامج BMW Premium Selection على كافة طرازات BMW، وتخضع جميع السيارات المستخدمة المعتمدة المدرجة فيه لفحص شامل ينفذه خبراء صيانة علامة BMW الذي يدققون في تاريخ عمليات الصيانة والمسافة التي قطعتها كل من السيارات، بالإضافة إلى عدد إضافي من النقاط الهامة لدى المشترين.

وتخضع السيارات المدرجة ضمن برنامج BMW Premium Selection لفحوصات شاملة بمعايير صارمة تحدد الجودة من الناحيتين التقنية والبصرية، كما تمتثل جميع السيارات المدرجة ضمن البرنامج بجميع معايير الجودة والشروط التي تحددها علامة BMW.

و علق السيد مارك نوتكن، المدير الإداري للشركة الحاصلة على العلامة :" يشهد قطاع السيارات تطورًا متواصلًا، كما أن طريقة تواصل العملاء مع شركات السيارات تشهد تغيرات متسارعة في الوقت ذاته، ونحن في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات واثقون بأهمية مبادرتنا الجديدة بإطلاق صالة العرض الرقمية".