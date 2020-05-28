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سيارات

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

الخميس 28/مايو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BMW  الكشف عن الفئة الخامسة 2021، التي تم الإعلان عنها أخيرا في حدث خاص عبر العالم الافتراضي، بعد حصولها على تحديثات منتصف العمر التي أدت لتغييرات كبيرة في شكل السيدان متوسطة الحجم، مما يجعل لغة التصميم أقرب إلى شقيقتها الأصغر، بي إم دبليو الفئة الثالثة.


كما تم تحديث تشكيلة المحركات وتوفير خيارات متنوعة سواءً المحركات الهجينة المعتدلة أو الهدينة بقابس كهربائي، ورغم أن التغييرات ليست جذرية، لكنها كبيرة بما فيه الكفاية لتعطي الفئة الخامسة دفعة قوية في منافستها مع الموديلات الجديدة من مرسيدس E-Class و أودي A6 و جينيسيس G80.


تأتي الفئة الخامسة بتحديثات بسيطة ولكن واضحة على التصميم، خصوصًا في الواجهة الأمامية التي حصلت على أضواء أمامية LED جديدة وشبك تهوية أكبر حجمًا، وكذلك الجهة الخلفية مع الأضواء الخلفية المجددة ذات إضاءة على شكل حرف L كما هو الحال مع الأضواء الأمامية، كما نلاحظ اللمسات باللون الأسود التي تحيط بالأضواء الخلفية.


وبالدخول إلى المقصورة، سنجد أن التغييرات التصميمية قليلة جدًا، لكنها تطورت كثيرًا على الصعيد التقني، حيث حصلت على نظام iDrive 7 وهو النسخة الأحدث من نظام بي إم دبليو الترفيهي.


سيحافظ موديل العام 2021 على نفس الخيارات الأربعة للمحركات، حيث سيعتمد طراز 530i الأساسي على محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة لترين بقوة 248 حصان وعزم دوران 350 نيوتن-متر. في حين أن طراز 530e الهجين ذو قابس كهربائي سيعتمد على نفس المحرك لكن مع مولد كهربائي، مما سيولد 40 حصان إضافي من القوة، كما سيصبح عزم الدوران 420 نيوتن-متر.


وسيتوفر كذلك محرك بـ 6 أسطوانات مع نظام هجين معتدل في طراز 540i، وتقول الشركة أن هذا المحرك يعطي السيارة فعالية أكبر واستجابة أسرع، وستبلغ قوة المحرك 335 حصان.أما طراز M550i xDrive الأكثر إثارة .


وسيبدأ السعر العالمي للطراز الأساسي 530i من 54,200 دولار أمريكي ، أي بزيادة قدرها 300 دولار فقط عن موديل العام 2020. وسيبدأ سعر طراز 530e الهجين من 57,200 دولار أمريكي، بينما سيبدأ سعر طراز 540i من 61,750 دولار أمريكي ، أما طراز M550i فسيبدأ سعره من 76,800 دولار أمريكي .


وسيتم فتح باب الطلبات على سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة المجددة على الفور، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في شهر يوليو.

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021
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