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منوعات

شاهد.. لحظة مداهمة محل حلاقة والقبض على مالكة لمخالفته قوانين الحظر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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احمد شريف

داهمت الشرطة البريطانية محل حلاقة بعد كسر قيود الحظر المفروضة، وفتح أبوابه لمواصلة استقبال زبائنه وتصفيف شعرهم وسط أزمة تفشي وباء كورونا


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استمر صاحب محل الحلاقة   في مدينة نيلسون ، بمقاطعة لانكشاير ، في استقبال زبائنهم والحلق لهم، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية لفرض الحظر ومنع المهن الغير ضرورية من فتح أبوابها.


وأوضحت الصحيفة، انه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في ٢٢ مايو الماضي، للإثنين من الضباط وهم يقتحمون أحد العقارات لإلقاء القبض على أحد الحلاقين الذي خالف تعليمات الحظر المفروضة.


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 و يمكن رؤية عبر الفيديو، مجموعة من الرجال ينتظرون خارج محل الحلاقة  بينما كانت الشرطة تشق طريقها إلى الداخل ، في حين  كان رجل واحد لا يزال يصفف شعره في ذلك الوقت.


ويوضح الفيديو لحظة مغادرة الزبائن لمحل الحلاقة فور وصول الشرطة اليه، فيما أجبرت الشرطة الحلاق على ترك شعر أحد الزبائن وهو نصف محلوق ، للقبض عليه لمخالفة قوانين الحظر.



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