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أخبار البلد

قرارات جديدة من مؤسسة الأهرام لمجابهة فيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدرت لجنة إدارة الأزمات بمؤسسة الأهرام الصحفية بيانًا بخصوص متابعة أزمة " كوفيد ـ 19 " والتي جاء نصه كالاتي: في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مؤسسة الأهرام لمواجهة فيروس " كورونا " قررت لجنة إدارة الأزمة في اجتماعها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة اتخاذ عدة قرارات مهمة شملت عدت خطوات.

 أولًا: أي زميل تظهر عليه بعض أعراض " كورونا " يتم على الفور عمل أشعة مقطعية و تحليل دم كامل وإعطاء الزميل إجازة لحين ظهور النتيجة، وفى ضوء نتيجة هذا الاجراء يتم التعامل مع الزميل علاجيًا من قبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور .

ثانيًا: في حالة ظهور نتيجة التحاليل والأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بـ " كورونا " يتم على الفور عمل مسحة للزميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة والاستمرار في العزل والعلاج المنزلي.

ثالثًا:  في حالة إيجابية المسحة للزميل يتم علاجه ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة على الفور .
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