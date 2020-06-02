قرارات جديدة من مؤسسة الأهرام لمجابهة فيروس كورونا





أصدرت لجنة إدارة الأزمات بمؤسسة الأهرام الصحفية بيانًا بخصوص متابعة أزمة " كوفيد ـ 19 " والتي جاء نصه كالاتي: في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مؤسسة الأهرام لمواجهة فيروس " كورونا " قررت لجنة إدارة الأزمة في اجتماعها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة اتخاذ عدة قرارات مهمة شملت عدت خطوات.





أولًا: أي زميل تظهر عليه بعض أعراض " كورونا " يتم على الفور عمل أشعة مقطعية و تحليل دم كامل وإعطاء الزميل إجازة لحين ظهور النتيجة، وفى ضوء نتيجة هذا الاجراء يتم التعامل مع الزميل علاجيًا من قبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور .





ثانيًا: في حالة ظهور نتيجة التحاليل والأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بـ " كورونا " يتم على الفور عمل مسحة للزميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة والاستمرار في العزل والعلاج المنزلي.



