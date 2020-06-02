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مرأة

بـ الليجن الأسود.. ساندى تتألق بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:53 م
ساندى
ساندى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ساندى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة تبرز جمالها.

وتألقت بها ساندى، مرتدية فستانا مميزا  باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ساندى فى الماكياج على الألوان البسيطة التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما اختارت ان تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة نبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف ساندى، بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم لليد
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hi 🖤 #stayhome

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