مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو

أثارت مجموعة من الصور لشواطئ مدينة بورنموث البريطانية حالة من الجدل والذعر في بريطانيا، حيث أظهرت تكدس شواطئ المدينة بالزائرين ما يمكن أن ينتج عنه مئات الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب صحيفة "ديلي إيكو" البريطانية، دعت زعيمة مجلس البلدية في المدينة، فيمي سليد إلى اتخاذ إجراءات صارمة على السفر لتجنب "المشاهد الفوضوية" التي شوهدت في شواطئ دورست المكتظة خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وكتبت فيكي إلى نواب الضاحية ، وحثتهم على دعم مطالبات فرض قيود على السفر لمنع تفشي فيروس كورونا ما من شأنه أن يمنع فعليًا الأشخاص الذين يقضون اليوم من خارج المنطقة من زيارة شواطئ المقاطعة.





قفزة جديدة.. بريطانيا تسجل 324 وفاة و1613 إصابة بـ كورونا اقرأ ايضا |





ودفعت المشاهد التكدس سليد إلى التفكير في قصر الحضور في الشواطئ على السكان المحليين الذين ليدهم رمزا بريديا.





وبعثت سليد إلى النواب المجليين ورئيس شرطة دورست:"في بورنموث وكريستشيرش وبول شاهدنا حشودًا على شواطئنا ، في مجموعات كبيرة من الواضح أنها ليست من نفس الأسرة.ضباط المجلس لدينا وجدوا بصقا وإساءة في المعاملة وترهيبا أثناء قيامهم بعملهم، وأطلب منكم جميعا أن تراجعوا الوزراء في وستمنستر لطلب وضع قيود على السفر إلى إنجلترا كما فعلوا في ويلز وأسكتلندا".





وأعلنت وزارة الصحة عن 143 وفاة جديدة في مستشفيات إنجلترا، ليصل الإجمالي في إنجلترا إلى 26.865 شخصا.





فيما وسجلت بريطانيا 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 111 وفاة في اليوم السابق.





وقالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي عدد وفيات كورونا في البلاد وصل إلى 39.369 شخصا.





كما سجلت بريطانيا 1613 إصابة جديدة بفيوس كورنا، بعد إجراء 135.643 اختبار للكشف عن الفيروس.





ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 227.985 شخصا، بعد إجراء 4 ملايين و615 ألفا و146 فحصا، منذ بدء تفشي الفيروس.