AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أثارت مجموعة من الصور لشواطئ مدينة بورنموث البريطانية حالة من الجدل والذعر في بريطانيا، حيث أظهرت تكدس شواطئ المدينة بالزائرين ما يمكن أن ينتج عنه مئات الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب صحيفة "ديلي إيكو" البريطانية، دعت زعيمة مجلس البلدية في المدينة، فيمي سليد إلى اتخاذ إجراءات صارمة على السفر لتجنب "المشاهد الفوضوية" التي شوهدت في شواطئ دورست المكتظة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتبت فيكي إلى نواب الضاحية ، وحثتهم على دعم مطالبات فرض قيود على السفر لمنع تفشي فيروس كورونا  ما من شأنه أن يمنع فعليًا الأشخاص الذين يقضون اليوم من خارج المنطقة من زيارة شواطئ المقاطعة.


ودفعت المشاهد التكدس سليد إلى التفكير في قصر الحضور في الشواطئ على السكان المحليين الذين ليدهم رمزا بريديا.

وبعثت سليد إلى النواب المجليين ورئيس شرطة دورست:"في بورنموث وكريستشيرش وبول شاهدنا حشودًا على شواطئنا ، في مجموعات كبيرة من الواضح أنها ليست من نفس الأسرة.ضباط المجلس لدينا وجدوا بصقا وإساءة في المعاملة وترهيبا أثناء قيامهم بعملهم، وأطلب منكم جميعا أن تراجعوا الوزراء في وستمنستر لطلب وضع قيود على السفر إلى إنجلترا كما فعلوا في ويلز وأسكتلندا".

وأعلنت وزارة الصحة عن 143 وفاة جديدة في مستشفيات إنجلترا، ليصل الإجمالي في إنجلترا إلى 26.865 شخصا.

فيما وسجلت بريطانيا 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 111 وفاة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي عدد وفيات كورونا في البلاد وصل إلى 39.369 شخصا.

كما سجلت بريطانيا 1613 إصابة جديدة بفيوس كورنا، بعد إجراء 135.643 اختبار للكشف عن الفيروس.

ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 227.985 شخصا، بعد إجراء 4 ملايين و615 ألفا و146 فحصا، منذ بدء تفشي الفيروس.
مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو
مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو
مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

828 حالة في إنجلترا خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل ارتفاعا في عدد وفيات كورونا

وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 10000 حالة

14 ألف حالة.. بريطانيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد وفيات كورونا

إنجلترا تسجل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المعدل يواصل الارتفاع.. بريطانيا تسجل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 210 وفيات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بدأت أشوف خيال ومستمر في العلاج.. الطبيب المصاب بالعمى يكشف تطورات حالته الصحية

بكاء وأحضان .. الشرطة تركع أمام المتظاهرين بأحد الولايات الأمريكية احتراما لهم .. فيديو

تراجع جديد.. الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

على نفقته الخاصة.. مواطن يحول منزله إلى مقر عزل بطاقة 30 سريرا

وحشية الشرطة.. إصابة خطيرة لمتظاهرة أمريكية بعد ضربها بالرصاص المطاطي في وجهها .. صور

لقاح كورونا.. تطورات جديدة بشأن عقار مودرنا الأمريكي تقرّب من إنتاجه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم