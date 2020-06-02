وضع رجاء الجداوي على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية بـ مستشفى أبو خليفة للعزل.. تفاصيل

وأكدت مصادر تدهور حالتها الصحية فجر اليوم الثلاثاء، ودخولها غرفة العناية المركزة.

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يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها واستمرار تواجد الفيروس في جسدها،

بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عنها بعد وصولها مستشفى العزل.