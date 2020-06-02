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محافظات

وضع رجاء الجداوي على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية بـ مستشفى أبو خليفة للعزل.. تفاصيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:14 م
الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي
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انجي هيبة
وضعت الفنانة رجاء الجداوي، على جهاز التنفس الصناعي بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في تطور جديد لحالتها الصحية، بعد تدهور شهدته فجر اليوم الثلاثاء، نقلت على أثره لغرفة العناية المركزة.


وكانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، اليوم، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوحت نسبته بين 87 إلى 89، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين.


وأكدت مصادر تدهور حالتها الصحية فجر اليوم الثلاثاء، ودخولها غرفة العناية المركزة.


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يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها واستمرار تواجد الفيروس في جسدها، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عنها بعد وصولها مستشفى العزل. 
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