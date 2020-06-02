وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

أعلن الفنان خالد منصور عبر صفحته على فيسبوك عن وفاة والده، وكشف عن تفاصيل الجنازة.

















وكتب: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن لله ما أخذ، وله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، أبي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اغفر وارحم واعفُ عن عبدك عبد الحميد وأكرم نزله وثبته عند السؤال. اللهم آمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد".









وتابع ":الدفن وصلاة الجنازه في مقابر العائله بكرة وقت صلاة الظهر ان شاء الله، مقابر طريق الفيوم، جبانة رقم ٣ قطعه رقم ٨٣٣، باسم د/ عبد الحميد عبد القادر منصور.







