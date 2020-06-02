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فن

وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلن الفنان خالد منصور عبر صفحته على فيسبوك عن وفاة والده، وكشف عن تفاصيل الجنازة.




وكتب: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن لله ما أخذ، وله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، أبي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اغفر وارحم واعفُ عن عبدك عبد الحميد وأكرم نزله وثبته عند السؤال. اللهم آمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد".


وتابع ":الدفن وصلاة الجنازه في مقابر العائله بكرة وقت صلاة الظهر ان شاء الله، مقابر طريق الفيوم، جبانة رقم ٣ قطعه رقم ٨٣٣، باسم د/ عبد الحميد عبد القادر منصور.


خالد منصور مقدم برامج ومؤدٍ صوتي  وشارك في العديد من الاعمال الفنية كان اخرها حكايات بنات الجزء الرابع بشخصية عمرو.
وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا
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