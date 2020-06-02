AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:43 م
قوات الأمن الفرنسية
قوات الأمن الفرنسية تواجه الاحتجاجات بالرصاص المطاطي
Advertisements
شيماء مصطفى
واجهت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة الفرنسية باريس، محتجين خرجوا في مظاهرة اليوم، الثلاثاء، للتنديد بوفاة المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد على يد قوات الشرطة، والعنصرية، وعنف قوات الأمن في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، تحولت المظاهرة السلمية إلى أعمال عنف وتوتر في باريس، بعد تنديد المحتجين بعنف الشرطة الفرنسية، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في وجههم.

وتحدى آلاف من المتظاهرين الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد لتكريم فلويد الأمريكي وأداما تراوري الفرنسي الأسمر الذي قتل أيضا أثناء احتجازه بسجن للشرطة في فرنسا عام 2016.

وعمد المتظاهرون إلى إشعال النفايات والحواجز والدراجات البخارية وإلحاق أضرار مادية في الشوارع. 

وكان ذلك في الوقت الذي انطلقت موجة تظاهرات جديدة في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد، على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات باستدعاء قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات.

وانتشرت عناصر من الجيش الأمريكي في محيط وداخل حرم البيت الأبيض، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
يوم غضب في باريس.. الفرنسيون يحتجون ضد عنف الشرطة.. وقوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: قوات الحرس الوطني تصل منيابوليس

البنتاجون: الشرطة العسكرية في حالة تأهب لمكافحة الشغب في مينيابوليس

انحنوا على ركبهم.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المحتجين على مقتل فلويد.. صور

الصين تنتصر على ترامب.. مطالبات بوضع أمريكا ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان

ضحية عنف الشرطة الأمريكية.. محمد صلاح ولاعبو ليفربول يتضامنون مع جورج فلويد

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في فرنسا احتجاجا على مقتل جورج فلويد

ترشيحاتنا

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

عظمة الاسم تكفي .. تعليق ناري من إسلام الشاطر على قرارات مجلس إدارة الأهلي

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

قمر الفراولة.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الخسوف التي ستحدث بعد 3 أيام

«عجبك شكل المحاكم».. توجيه من الرئيس السيسي لوزير العدل | فيديو

قطر مهددة بالإفلاس وتبيع 5 طائرات لحل الأزمة المالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم