محافظات

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أسيوط.. صور

السيدات وكبار السن يتصدرن صفوف الناخبين بأسيوط
السيدات وكبار السن يتصدرن صفوف الناخبين بأسيوط
إيهاب عمر

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط إقبال السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 والتي يتنافس فيها 105 مرشحًا في 4 دوائر على مستوى المحافظة.

وشهدت الساعات الأولى من عملية الاقتراع توافدا لافتا من السيدات وكبار السن الذين اصطفوا في طوابير أمام عدد من لجان مدينة أسيوط ومراكز الفتح وديروط والقوصية وأبنوب وديروط.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمال اللجان.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها لاستقبال لاستقبال 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة وسط إشراف قضائي كامل وحضور أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية، مؤكدًا جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بدأت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والأحياء، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بكامل طاقتها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، حيث تم التأكد من توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار الانتخابية، وطفايات الحريق، بالإضافة إلى مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت على المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومتابعة أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وإزالة أية إشغالات أو معوقات، وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ودعا محافظ أسيوط أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي وحرص المواطن الأسيوطي على دعم مسيرة التنمية والاستقرار، وترسخ قيم الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبما يضمن خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

انتخابات مجلس النواب لجان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اللجان الانتخابية غرفة العمليات المركزية

