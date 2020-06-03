محمد فاروق: كارتيرون طلب التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي والزمالك عدل عقد شيكابالا.. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك ، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " إدارة الكرة بالنادي الزمالك عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".

وأكمل: " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".





وأضاف محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعديل عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق خلال الموسم المقبل للفئة الأولي إلى جانب استمراره مع الفريق تقديرًا لمستواه المميز في الموسم الجاري".