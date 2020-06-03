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رياضة

محمد فاروق: كارتيرون طلب التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي والزمالك عدل عقد شيكابالا.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:56 ص
الإعلامي محمد فاروق
الإعلامي محمد فاروق
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محمد رشاد
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " إدارة الكرة بالنادي الزمالك عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".
 
وأكمل: " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".

وأضاف محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعديل عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق خلال الموسم المقبل  للفئة الأولي إلى جانب استمراره مع الفريق تقديرًا لمستواه المميز في الموسم الجاري".
 
واختتم: "إدارة الزمالك قررت تعديل عقد شيكابالا وزيادة القيمة المالية في عقده بالفئة الأولى داخل الفريق بما يتناسب مع مشواره وتاريخه الذي قدمه مع الزمالك".
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