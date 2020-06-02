الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

كشف جيسي رودريجيز وكيل اري بابل لاعب فريق أول أغسطس، عن موعد انتهاء علاقة اللاعب بناديه الحالي وتوقيعه مع الزمالك









وقال رودريجز خلال تصريحاته مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن اري بابل لاعب حر في اللحظة الحالية ويمكنه التعاقد مع أي نادي.





وأضاف وكيل بابل أن، الزمالك بالفعل يتفاوض مع اللاعب والمناقشات تسير في طريق صحيح وينقصها الرتوش الأخيرة.









وتابع: لا ينقص في الأمر إلا التوقيع الرسمي والكشف الطبي للاعبنا، والأمور تسير بشكل جيد جداََ وادارة الزمالك محترفة للغاية.





وأشار رودريجز الى أن، بابل يرغب بشدة في التواجد بين صفوف نادي الزمالك ، ونسير بشكل جيد والاتفاق لا ينقصه شئ سوى توقيع العقود.





وصرح وكيل اللاعب، أن بابل لاعب سبورتنج لشبونة السابق، له القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويستطيع أن يتمركز في الجناح الأيمن، والجناح الأيسر والمهاجم الصريح.



