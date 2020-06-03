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رياضة

اتحاد الكرة: لدينا تصور كامل لاستكمال الدوري أو إلغائه.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:04 ص
سحر عبد الحق عضو
سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، كواليس العمل على وضع تصور لاستئناف الدوري المصري أو إلغائه لهذا الموسم.

وأضافت سحر عبد  الحق خلال لقائها بفضائية" أون تايم سبورتس"، ان قرار استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة قرار الدولة، وليس مسئولي اللجنة الخماسية .

وأكدت سحر عبد الحق أن اللجنة الخماسية على أتم الاستعداد لاستئناف الدوري المصري من جديد في حالة الموافقة.

وتابعت: "لدينا تصور كامل في حالة استكمال الدوري أو الإلغاء لهذا الموسم".


وأوضحت سحر عبد الحق أن كافة الأندية ليس لديها القدرة على استكمال الدوري واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بسبب الأزمة المالية .

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