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فن

تصبح في جنة الرحمن.. صلاح عبد الله ينعي على عبد الرحيم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:14 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم

نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان على عبد الرحيم الذي توفي مساء امس بعد صراع مع المرض. 


ونشر صلاح عبد الله صورة للفنان على عبد الرحيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا': "تصبح في جنة الرحمن ياعلي، قادر كريم يجعل طول معاناتك في ميزان حسناتك أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء #علي_عبدالرحيم".


علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرها "شمس الزناتي قام بدور سامبو والعشق والدم".

كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) -1989، الراية البيضا -1988 ثمن الخوف -1988، وادرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.

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