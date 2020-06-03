محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 77

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المحافظة سجلت ٤ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزى الخارجة والداخلة ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى ٧٧ حالة، بينما توفي منهم ٨ أشخاص.





وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.





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وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات ، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.





وأكد المحافظ التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، مشددا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى الإلتزام بإرتداء الكمامة فى حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.