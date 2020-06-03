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أخبار العالم

بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في بنسلفانيا ورود آيلاند

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:09 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
فاز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمنافس المحتمل للرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولايتي بنسلفانيا ورود آيلاند.

وحقق بايدن فوزا على منافسه الديمقراطي بيرني ساندرزن في أكثر من ولاية، بينها كيستون، فيما أوقف ساندرز حملته فعليا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر": "جو النائم، مارس السياسة لـ 40 عاما، ولم يفعل شيئا.. والآن يدَّعي بأنه يملك الإجابات، وهو لا يعرف حتى الأسئلة".

وأضاف "الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين واللصوص والبلطجية.. وكان جو بايدن دائما، ضعيفا طوال حياته السياسية".
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