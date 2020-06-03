أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020









وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.









أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 6.5 جنيه

البصل 4 جنيهات

البطاطس 3.5 جنيه

ورق العنب 20 جنيها

الملوخية 6.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات

الخيار 5 جنيهات

الكوسة 5 جنيهات

الثوم 25 جنيهًا



