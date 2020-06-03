استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، الأربعاء 3-6-2020.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 6.5 جنيه
البصل 4 جنيهات
البطاطس 3.5 جنيه
ورق العنب 20 جنيها
الملوخية 6.5 جنيه
الباذنجان 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
الثوم 25 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 7 جنيهات
الجوافة 6 جنيهات
الموز 10 جنيهات
البطيخ 40 جنيها للواحدة