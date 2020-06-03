AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:27 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
Advertisements
هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، الأربعاء 3-6-2020.


وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 6.5 جنيه
البصل 4 جنيهات
البطاطس 3.5 جنيه
ورق العنب 20 جنيها
الملوخية 6.5 جنيه
الباذنجان 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
الثوم 25 جنيهًا


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 7 جنيهات
الجوافة 6 جنيهات
الموز 10 جنيهات
البطيخ 40  جنيها للواحدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى الأسواق.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11-4-2020.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 16-4-2020

ترشيحاتنا

له الفضل بعد ربنا علي.. وفاء عامر تنعى على عبد الرحيم برسالة مؤثرة

تعرف على أسباب تسرب زيت الفتيس

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

نداء شرارة تطرح "شروط".. الجمعة المقبل

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

ملينات طبيعية.. 4 طرق سريعة المفعول لـ علاج الإمساك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

شاهد.. طفل وزيرة إماراتية يقتحم عليها البث المباشر مع الأمم المتحدة.. فيديو

رسميا .. انطلاقBMW الفئة الرابعة 2021 .. صور