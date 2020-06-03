AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بروتوكول مع الصحة لتنفيذ حملة مكافحة وتعقيم وتطهير بالعريش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
قال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش ' شمال سيناء 'انه تم التنسيق مع الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة  علي ان تقوم وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا ' بتنفيذ حملة مكافحة القوارض " الحصاد الشتوى " .

علاوة علي تنفيذ حملة علي محطات الصرف الصحي لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ' والباعوض ' الي جانب قيام قسم المتوطنة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمنشات ' حتي نهاية شهر يونيه الجاري .

يرأس الحملة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش و 2فريق عمل مكون الفنين والعمال والمعدات للبدء اليوم بساحل البحر حتي المساعيد وتستكمل الاعمال وفق الخطه الموضوعه بالجدول المرفق .

يتولي رؤساء الاحياء الاشراف علي الاعمال كلا في الحي التابع له ' للعمل علي تسهيل مهمة الحمله والتنسيق لخط السير المقترح لتنفيذ المستهدف من الحمله .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة ' أنه تقرر منع دخول العاملين او المرضي المترددين على المنشات الخاصة بدون ارتداء الكمامة تنفيذ لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .

ومن جانبه ..قال الدكتور هلال عمر مدير ادارة العلاج الحر ' انه سيتم تنفيذ حملة مرور مكثف من الادارة على العيادات والمستشفيات الخاصة والمعامل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية ومن يخالف تطبق عليه الإجراءات القانونية المشددة والتي تصل إلى الاغلاق التام للمنشأة .


اقراء ايضا..
بيوت العريش منبع الأجواء الأسرية ورمز للصمود في وجه الاحتلال.. بدأت بـ10 حجرات وجناح للضيوف وانتهت بغرفتين وصالة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لتعقيم المدارس والمعاهد الأزهرية بسيناء

نائبة تنتقد تجاهل وزارة البيئة مكافحة انتشار الذباب: ناقل للفيروسات والأمراض

استمرار حملات تطهير ورش أحياء العريش للوقاية من كورونا

زيرو إصابات كورونا.. إحكام السيطرة على 5 منافذ بشمال سيناء

حملة موسعة لرش وتطهير شوارع وميادين مدينة العريش

وكيل زراعة البحيرة: الفئران تنقل 39 مرضا للإنسان والحيوان أخطرها الطاعون

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020

إسبانيا الأولى واليونان الثانية عالميا للبحر النظيف

بمركب في النيل ..سمية الخشاب تبهر متابعيها بأحدث ظهور على انستجرام

بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

كيفية صلاة الضحى بالتفصيل كما صلاها رسول الله

أمتلك عروضًا أوروبية.. أجايي يعلن شرطًا وحيدًا للانتقال لصفوف الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

القردة أو زوبة.. تعرف على أول سيارة صنعت فى مصر

توقف عنها فورًا.. 4 عادات يومية خطيرة تسبب هشاشة العظام