بروتوكول مع الصحة لتنفيذ حملة مكافحة وتعقيم وتطهير بالعريش

قال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش ' شمال سيناء 'انه تم التنسيق مع الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة علي ان تقوم وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا ' بتنفيذ حملة مكافحة القوارض " الحصاد الشتوى " .
علاوة علي تنفيذ حملة علي محطات الصرف الصحي لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ' والباعوض ' الي جانب قيام قسم المتوطنة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمنشات ' حتي نهاية شهر يونيه الجاري .
يرأس الحملة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش و 2فريق عمل مكون الفنين والعمال والمعدات للبدء اليوم بساحل البحر حتي المساعيد وتستكمل الاعمال وفق الخطه الموضوعه بالجدول المرفق .
يتولي رؤساء الاحياء الاشراف علي الاعمال كلا في الحي التابع له ' للعمل علي تسهيل مهمة الحمله والتنسيق لخط السير المقترح لتنفيذ المستهدف من الحمله .
وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة ' أنه تقرر منع دخول العاملين او المرضي المترددين على المنشات الخاصة بدون ارتداء الكمامة تنفيذ لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .
ومن جانبه ..قال الدكتور هلال عمر مدير ادارة العلاج الحر ' انه سيتم تنفيذ حملة مرور مكثف من الادارة على العيادات والمستشفيات الخاصة والمعامل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية ومن يخالف تطبق عليه الإجراءات القانونية المشددة والتي تصل إلى الاغلاق التام للمنشأة .
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علاوة علي تنفيذ حملة علي محطات الصرف الصحي لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ' والباعوض ' الي جانب قيام قسم المتوطنة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمنشات ' حتي نهاية شهر يونيه الجاري .
يرأس الحملة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش و 2فريق عمل مكون الفنين والعمال والمعدات للبدء اليوم بساحل البحر حتي المساعيد وتستكمل الاعمال وفق الخطه الموضوعه بالجدول المرفق .
يتولي رؤساء الاحياء الاشراف علي الاعمال كلا في الحي التابع له ' للعمل علي تسهيل مهمة الحمله والتنسيق لخط السير المقترح لتنفيذ المستهدف من الحمله .
وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة ' أنه تقرر منع دخول العاملين او المرضي المترددين على المنشات الخاصة بدون ارتداء الكمامة تنفيذ لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .
ومن جانبه ..قال الدكتور هلال عمر مدير ادارة العلاج الحر ' انه سيتم تنفيذ حملة مرور مكثف من الادارة على العيادات والمستشفيات الخاصة والمعامل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية ومن يخالف تطبق عليه الإجراءات القانونية المشددة والتي تصل إلى الاغلاق التام للمنشأة .
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