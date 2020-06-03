الأرصاد: انخفاض طفيف في درجة الحرارة الجمعة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو مستقر تمامًا ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وأقل بنحو درجة أو درجتين .





وأضافت " شاكر " من خلال حوارها المذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أننا نتمتع بطقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.





وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا سنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتصل لـ 35 درجة على القاهرة مقابل 32 درجة اليوم . وأشارت





وأوضحت أن نسب الرطوبة لم تسجل ارتفاعا كبيرا حتى الآن، لافتة إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس تقل نسب الرطوبة.





