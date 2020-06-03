رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا: كفاياكي تنظير على الأطباء

واصل رواد السوشيال ميديا هجومهم على الدكتورة منی مینا ،بسبب هجومها على منظومة الصحة عبر قنوات الجماعة الارهابية.





قال أحد رواد السوشيال ميديا : "هو خلاص مفيش حاجة تخلیکی ترتدعي عن تنفيذ خطة الجماعة الإرهابية إياها لمحاولة هدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية للدولة".





وقال اخر : "كفاياكي تنظير وخيانة لمصر والمصريين والأطباء اللي في يوم إنتخبوکی وهما فاكرين إنك إنسانة سوية وممكن تقدمي حاجة مفيدة للمجتمع والأطباء، لكن نسيتي اللي بتمثليهم ورجعتی الأصل التيار اليساري التايه ما بين العمالة للخارج والتنسيق مع الإخوان الإرهابيين؟".





واضاف : "إرحمينا بقى كفاية، لم يعد هناك مجال لتحمل إستهتارك لمقدرات البلد" .



