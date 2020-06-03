AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا: كفاياكي تنظير على الأطباء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:47 م
منى مينا
منى مينا
Advertisements
مصطفى رماح
واصل رواد السوشيال ميديا هجومهم على الدكتورة منی مینا ،بسبب هجومها على منظومة الصحة عبر قنوات الجماعة الارهابية.

قال أحد رواد السوشيال ميديا : "هو خلاص مفيش حاجة تخلیکی ترتدعي عن تنفيذ خطة الجماعة الإرهابية إياها لمحاولة هدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية للدولة".

وقال اخر : "كفاياكي تنظير وخيانة لمصر والمصريين والأطباء اللي في يوم إنتخبوکی وهما فاكرين إنك إنسانة سوية وممكن تقدمي حاجة مفيدة للمجتمع والأطباء، لكن نسيتي اللي بتمثليهم ورجعتی الأصل التيار اليساري التايه ما بين العمالة للخارج والتنسيق مع الإخوان الإرهابيين؟".

واضاف : "إرحمينا بقى كفاية، لم يعد هناك مجال لتحمل إستهتارك لمقدرات البلد" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا وحسين خيرى

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

الإخوان تستغل بيانات نقابتكم.. غضب فى السوشيال ميديا بسبب نقابة الأطباء ومنى مينا

ماشية في طريق المخربين والإرهابيين.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: نطالب بمحاكمة كل من يضر بالوطن

ترشيحاتنا

إخوان ومخابرات معادية.. إعلامية كويتية تكشف سر حملات الهجوم على مصر

الأهلي يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

عضو نقابة الأطباء: عدد شهداء الجيش الأبيض وصل إلى 38

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي.. وإصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا

في ظل أزمة كورونا.. كيف يمكن للدولة المصرية تحسين المؤشرات الاقتصادية

ماتوا بـ كورونا.. طبيب كويتي يحذر الناس من داخل مقبرة أصدقائه الـ 4.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر سوء استخدام الكمامة.. تعرف عليها

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال الأسود

حتى القرود.. لقطات لحيوانات أظهرت التزاما عفويا بقواعد التباعد الاجتماعي.. شاهد