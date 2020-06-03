نصيحة لمطبخك.. تعلمي تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

يجب تنظيف الأدوات الخشبية في المطبخ باستمرار للتخلص من المكروبات والجراثيم لإزالة العوالق و الأوساخ منها خصوصًا أدوات تقليب الطعام كالمعالق الخشبية .
وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية :
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المكونات
ماء مغلي
بيكرونات الصوديوم
نصف كوب خل
طريقة التنظيف
- نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي و ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم
- نقوم باضافة نصف كوب صغير خل ونضع الادوات الخشبية بداخله
- ونتركها فيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها بالماء و نجففها
وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية :
اقرا ايضا
المكونات
ماء مغلي
بيكرونات الصوديوم
نصف كوب خل
طريقة التنظيف
- نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي و ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم
- نقوم باضافة نصف كوب صغير خل ونضع الادوات الخشبية بداخله
- ونتركها فيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها بالماء و نجففها