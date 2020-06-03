نصيحة لمطبخك.. تعلمي تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

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المكونات

ماء مغلي

بيكرونات الصوديوم

نصف كوب خل



طريقة التنظيف

- نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي و ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم



- نقوم باضافة نصف كوب صغير خل ونضع الادوات الخشبية بداخله



- ونتركها فيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها بالماء و نجففها