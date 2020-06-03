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مرأة

نصيحة لمطبخك.. تعلمي تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يجب تنظيف الأدوات الخشبية في المطبخ باستمرار للتخلص من المكروبات والجراثيم لإزالة العوالق و الأوساخ منها خصوصًا أدوات تقليب الطعام كالمعالق الخشبية .

وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية :

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المكونات
ماء مغلي
بيكرونات الصوديوم
نصف كوب خل

طريقة التنظيف
- نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي و ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم

- نقوم باضافة نصف كوب صغير خل ونضع الادوات الخشبية بداخله

- ونتركها فيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها بالماء و نجففها
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