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مرأة

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:59 ص
غلاية الماء الكهربائية
غلاية الماء الكهربائية
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هاجر هانئ
تعتبر غلاية الماء الكهربائية من الأجهزة التى توجد فى كل  منزل، ويحرص الكثير من الأشخاص على  استعمالها لتوفير الوقت و سهولة استخدامها، ونتيجة استعمال غلاية الماء بكثرة تظهر بعض الترسبات التى تؤدي إلى تسمم الجسم بعد فترة طويلة وتسبب الحساسية.

 ولكن لا يعلم البعض كيفية التخلص من الترسبات و الأملاح  التى تتكون فى غلاية الماء الكهربائية. ؛ لذا قالت الدكتورة سهام سوقية  استشارية تغذية، إن الكثير من الاشخاص يتساءلون عن كيفية  تنظيف غلاية الماء الكهربائية من الترسبات  بشكل سريع وبسيط :
 
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نصحت سهام سوقية  بإضافة كوب ماء مع كوب خل أبيض الى غلاية الماء الكهربائية  ونقوم بغليهما جميعا، ثم نتركها لتبرد قليلا، ثم نتخلص من خليط الماء والخل، ونقوم بغسل الغلاية بالماء بشكل جيد.
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