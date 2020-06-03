روابط التقديم لرياض الأطفال بمدارس القاهرة.. قدم لطفلك الآن

ينشر موقع صدى البلد روابط التقديم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية "عربي" بمحافظة القاهرة ، حيث تم فتح باب التقديم لرياض الاطفال حتى 30 يونيو .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط التقديم لرياض الاطفال في مختلف الادارات التعليمية بالقاهرة :

























































و أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية (عربي) يتم بشكل إلكتروني وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.









وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن التقديم لرياض الأطفال بمدارس القاهرة، يتم عبر روابط مواقع الإدارات التعليمية الـ32 على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت إشراف مركز المعلومات، وتوجيه عام رياض الأطفال.



