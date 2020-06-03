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تعليم

روابط التقديم لرياض الأطفال بمدارس القاهرة.. قدم لطفلك الآن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 م
التقديم لرياض الاطفال
التقديم لرياض الاطفال
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ياســـمين بدوي
ينشر موقع صدى البلد روابط التقديم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية "عربي" بمحافظة القاهرة ، حيث تم فتح باب التقديم لرياض الاطفال حتى 30 يونيو .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط التقديم لرياض الاطفال في مختلف الادارات التعليمية بالقاهرة :

رابط التقديم لرياض الاطفال في إدارة الشروق التعليمية 













وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية (عربي) يتم بشكل إلكتروني وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.


وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن التقديم لرياض الأطفال بمدارس القاهرة، يتم عبر روابط مواقع الإدارات التعليمية الـ32 على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت إشراف مركز المعلومات، وتوجيه عام رياض الأطفال.

وأوضح أنه يحرص على متابعة عملية التقديم لرياض الأطفال متابعة مستمرة لمعرفة إحصاء المتقدمين.

كما أشار إلى أهمية تنظيم العمل ومتابعة مديري العموم لمواقع الإدارات، وأكد على أولياء الأمور تحري الدقة في إدخال البيانات الإلكترونية
والكتابة الصحيحة للرقم القومي، وإعادة مراجعته قبل حفظ البيانات، مشددًا على أن إدخال البيانات مسئولية ولي الأمر.
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