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منوعات

عام الأوبئة.. بكتيريا نادرة تضرب وحدة حديثي الولادة بأستراليا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يبدو أن عام 2020 سيصبح عامًا غنيًا بالفيروسات والبكتيريا الغامضة، فقد أصيب خمسة أطفال في إحدى المستشفيات الأسترالية بعدوى بكتيرية نادرة.

وأوضحت المستشفى أن طفلين في وحدة حديثي الولادة بمركز فليندرز الطبي يعانون من أعراض بكتيريا "سيراتيا"، وأحدهما في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.

وأشارت المستشفي إلى أنه تم العثور على ثلاثة آخرين يحملون الخلل ذاته ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض، وقد تم اختبار جميع الأطفال الـ 40 داخل الوحدة مع الأطفال الذين تم تسريحهم مؤخرًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن تسبب العدوى بهذه البكتيريا، التي يتم علاجها بالمضادات الحيوية ، مشاكل في الجهاز البولي والجهاز التنفسي وتؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وقالت الدكتورة ديانا لورانس ، مديرة الصحة المحلية بجنوب أديليد: "إن بكتيريا سيراتيا كائن موجود بشكل شائع في القناة الهضمية والبيئية، ويمكن أن تسبب عدوى لمرضى لا يعانون من المرض".

وأضافت:"بمجرد أن أصبحنا على دراية بالأعراض الثانية التي تظهر على الطفل ، بدأنا على الفور في إجراء تحقيق شامل في أصل العدوى عن طريق اختبار البيئة التي يمكن أن تنمو فيها البكتيريا ، وللإجراء الوقائي ، قمنا باختبار جميع الأطفال الـ 40 داخل الوحدة".
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