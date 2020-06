هتف الله أكبر.. مراسلة أسترالية تتعرض للطعن من شخص يحمل مفكا فى لندن.. فيديو وصور

صرخت مراسلة أسترالية على الهواء مباشرة، خلال تعرضها لهجوم من قبل رجل كان يحمل مفك وصرخ بالقرب منها "الله أكبر" أثناء تغطيتها لاحتجاجات التضامن مع ذوي البشرة السمراء في لندن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمت محاولة الاعتداء على المراسة صوفي والش صاحبة الـ 34 عاما، صباح اليوم الساعة التاسعة صباحا، خلال تواجدها في حديقة لين، وتغطيتها الأحداث لقناة (9 نيوز).

Nine's Europe Correspondent Sophie Walsh has been assaulted live on air while covering upcoming protests from London. @sophie_walsh9 #9News pic.twitter.com/C7Oin84kiy