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منوعات

هتف الله أكبر.. مراسلة أسترالية تتعرض للطعن من شخص يحمل مفكا فى لندن.. فيديو وصور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:05 م
المراسلة صوفي والش
المراسلة صوفي والش
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أماني إبراهيم
صرخت مراسلة أسترالية على الهواء مباشرة، خلال تعرضها لهجوم من قبل رجل كان يحمل مفك وصرخ بالقرب منها "الله أكبر" أثناء تغطيتها لاحتجاجات التضامن مع ذوي البشرة السمراء في لندن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمت محاولة الاعتداء على المراسة صوفي والش صاحبة الـ 34 عاما، صباح اليوم الساعة التاسعة صباحا، خلال تواجدها في حديقة لين، وتغطيتها الأحداث لقناة (9 نيوز).


ولم يتم التقاط لقطات للهجوم ولكن تم سماع صوت والش وهي تصرخ بوضوح، وبعد ذلك نقل المصور الكاميرا على الشاب الذي حاصرته الشرطة على الفور وألقت القبض عليه.

وقالت صوفي: "آسفة لقد أتى شخص ما وحاول"، ثم صمتت وأكملت حديثها: "جاء رجل للتو وأمسك بي، إنه ليس مسلحًا ولكنه حاول الإمساك بي".

وأفاد أحد المذيعين ان المهاجم قام بحركات لطعنها ولكن كاميرا المصور لاحقته، والشرطة التي كانت في المكان وتحركت بسرعة كبيرة لإنقاذها.

وتمت ملاحقة الرجل واحتجازه حتى وصلت الشرطة، ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل لديه مفك كهربائي في يده أو في جيبه، 
وأضاف المذيع: "صوفي اهتزت لكنها لم تصب بأذى ، وهذا خبر جيد". 

وتم القبض على الرجل بتهمة التهديد بالقتل وحيازة سلاح وحيازة مخدرات، وكتبت صوفي على تويتر لاحقا: "شكرًا لكم على رسائلك، تم القبض على الرجل بتهديداته بقتل وحمل سلاح، أنا بخير".

هتف الله أكبر.. مراسلة أسترالية تتعرض للطعن من شخص يحمل مفكا فى لندن.. فيديو وصور
هتف الله أكبر.. مراسلة أسترالية تتعرض للطعن من شخص يحمل مفكا فى لندن.. فيديو وصور
هتف الله أكبر.. مراسلة أسترالية تتعرض للطعن من شخص يحمل مفكا فى لندن.. فيديو وصور
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