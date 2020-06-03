ما بقتش أبوس ولادى.. تامر أمين: فيروس كورونا يقترب بشدة| فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن فيروس كورونا المستجد، أصبح يقترب بشكل كبير، موضحًا " حالة الهس هس ركبانى من امبارح وعملالي لى قلق شديد جدًا".





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك بعض المواطنين كانوا يتعاملون مع فيروس كورونا فى البداية بنوع من الهزار.





وأشار تامر أمين، إلى أنه بعد إصابة أعداد كبيرة أصبح الجميع فى رعب وخوف شديد، وكشف أنه يعلم شخصيات كثيرة أصيبوا بكورونا من زملائه فى المدينة.





وأوضح تامر أمين، أنه اصبح يبتعد عن أولاده فى هذه الفترة خوفا عليهم، وأكد " انا مبقتش ابوس ولادى عشان خايف عليهم".





ولفت تامر أمين، إلى أنه يتخذ جميع الاجراءات الاحترازية داخل منزله وخارج منزله.