في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

قالت ماجدة حميدة زوجة الفنان الراحل حسن حسنى، إن الفنان حسن حسنى إنسان له قلب كبير، وكان محبًا لبيته، وكان من الشخصيات البيتوتية وكان يتدخل فى جميع تفاصيل البيت وكان يساعد فى الأعمال المنزلية.





وأضافت ماجدة حميدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنها كانت تستيقظ على صوت الشنيور، مؤكدة أنه كان يعمل كل حاجة فى البيت.





وأشارت زوجة الفنان الراحل حسن حسنى إلى أن الراحل كان يتعامل مع ابنيها مصطفى وإنجي بكل حب ورقي، وكان من الشخصيات الغيورة جدًا.





وأوضحت ماجدة حميدة، أنها الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى، والراحل لم يفرق بين أولاده وأولادها، لافتة إلى أن حسن حسنى لديه بنتين من زوجته الأولي بينما الزوجة الثانية لديه منها ولد.





وأشارت ماجدة حميدة، إلى أن حسن حسنى كان من الشخصيات الكوميدية فى المنزل، وكان يتقمص كل الشخصيات.





وقالت إن الفنانة فاتن حمامة اتصلت به بعد مسلسل أم كلثوم وقالت له " انا شوفت مصارينك بتمثل يا حسن"، موضحة أنه كان يرفض مشاهدة أعماله فى المنزل ولكنه كان يطالبهم بمتابعة أعماله والتعليق عليها.





وفى نفس السياق قال مصطفى أشرف فهمى ابن زوجة الفنان الراحل حسنى حسنى، إنه يعمل مدير تصوير، ويحب عمله، وأكد أن المخرج أشرف فهمى هو والده وحسنى حسنى والده الذى رباه لمدة 26 عامًا.