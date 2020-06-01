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توك شو

نجل حسن حسني يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:02 ص
الفنان حسن حسني
الفنان حسن حسني
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كـريـم الـخـطـيـب
قال هشام حسن حسني نجل الفنان الراحل حسن حسني، إنه كان يعتبر والده صديقا لهم قبل ما يكون لهم أب، موضحا أن والده لم يتعامل معهم أبدا كأب لكنه صديق حميم يحب أولاده وأسرته ويحب الجلوس في البيت مع الأسرة.

وأضاف هشام حسن حسني أن الفنان الراحل كان يعامل احفاده بطريقة خاصة وبمبدأ «أعز ولد ولد الولد»، موضحا أن أفضل الأعمال الفنية التي يحبها لوالده  «حزمنى يا» و«علي الرصيف» و«دماء على الأسفلت».

وأشار نجل الفنان الراحل حسن حسني، إلى أن الفنان حسن حسني لديه القدرة على التعامل مع أحفاده ويستطيع اضحاكهم وإبكاهم، موضحا أن والده تأثر كثيرا بعد فقدان شقيقته، ودائما يضع صورتها أمامه لدرجة انه وضعها كخلفية على هاتفه.

وتابع : "والدي ترك لنا اللمة وهو كان شخص بيتوتي يحب البيت وكان أبا لكل أبناء الأسرة، وكان أسعد أيام حياته عندما يجد الجميع حوله، مضيفا: "مرض أبويا الاخير كان صدمة لنا ومش مستوعبين وضحك علينا بعد ما كان وسطنا بصحة جيدة".

وأكمل عندما أشاهد الأعمال الفنية لوالده حسن حسني: عمري ما هنسى طبته او حنيه، وتعلمت منه أن حب الناس يكفي وهذا كان كنر يحافظ عليه طوال حياته، وكان يراهن دائما على حب الناس، متابعا : "والدي كان يتمنى تكريمه قبل وفاته وكان سعيدا بالتكريم الذي حصل عليه واعتبره جواب شكر".
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