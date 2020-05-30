همشي من غير ما أقول لحد باي باي.. ماذا قال حسن حسني عن مُصدري شائعات وفاته.. فيديو

- دي رابع مرة يعملوها معايا، وكأنهم مستنينِّي أموت.

- دول عاوزين مني إيه؟ لما ييجي الأجل بتاعي، لان لكل أجل كتاب.

- الشائعات اللي زي دي بتعيِّش أولادي في قلق خوفا عليا.

- انا مش بأذي حد، ليه بيتعمل فيا كده وانا كافي غيري شري.

- حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده، ويقولي استفاد ايه؟

- مستعد اروح لحد عن مصدر الشائعات وأعطي له وردة واقوله: ابعد عني.

- همشى من غير ما أقول لحد باي باي ، مستعجلين ليه؟

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.









يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى، مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.