عادل إمام يودع حسن حسنى بمشهد من فيلم بوبوس.. فيديو

نعى الزعيم عادل إمام ، الفنان الكبير حسن حسنى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ونشر النجم عادل إمام مقطع فيديو لهما من فيلم بوبوس وعلق قائلًا "مشهد من فيلم بوبوس يجمع بين الزعيم و حسن حسني ☹️"





وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .





يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .











