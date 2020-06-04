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اقتصاد

إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأقل مستوى منذ أكتوبر 2018

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 11.2 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2010 

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وتراجعت أسعار النفط  اليوم الأربعاء 3 يونيو بعد أن لامست أعلى مستوى منذ مارس متخطية 40 دولارا للبرميل إذ تعرضت لضغط جراء شكوك بشأن عقد اجتماع مبكر لأوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات الإنتاج القائمة، وقالت مصادر لوكالة "سي ان بي سي" إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات ولكن قد لا يعقد اجتماع يوم الخميس.

وقال أوليفر جاكوب محلل النفط في بتروماتريكس: "الأسعار كانت قوية منذ بداية الأسبوع بعد أنباء عقد اجتماع مبكر، الهبوط اليوم يرجع بكل تأكيد لأحدث عناوين بشأن أوبك، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 73 سنتا أو 1.8% إلى 38.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش، وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس".

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ما يعادل 2.2% إلى 36.02 دولار للبرميل، وارتفع النفط في وقت سابق اليوم بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأميركية هبطت 483 ألف برميل، ومن المقرر أن يصدر تقرير الإمدادات الحكومي الرسمي في وقت لاحق اليوم.
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