جمعية أصحاب المدارس الخاصة : نتوقع بدء العام الدراسي في 1 أكتوبر .. فيديو

قال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، إن العام الدراسي من المتوقع ان يبدأ في الوقت المحدد له وإذا كان هناك تأخير سيبدأ يوم 1 أكتوبر، مؤكدا أن طلبات الالتحاق بالمدارس هذا العام أقل من الاعوام السابقة .









وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، ان هناك تخوفا من اولياء الامور بسبب انتشار فيروس كورونا وهذا يؤثر علي أعداد الملتحقين بالمدارس .









وأوضح بدوي علام ، ان هناك الكثير من اولياء الأمور عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار قبل نهاية الفصل الدراسى الاول امتنعوا عن دفع المصروفات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى .









وتابع أن المدارس مؤسسات تعليمية ويوجد عليها التزامات، كما ان الطلاب وأولياء الامور أخذوا كافة حقوقهم عن طريق تقديم خدمة التعليم اون لاين .









واستكمل : هناك قرار وزاري بتحويل الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات للمدارس الخاصة الي المدارس الحكومية.