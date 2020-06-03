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جمعية أصحاب المدارس الخاصة : نتوقع بدء العام الدراسي في 1 أكتوبر .. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:06 م
المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
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إبراهيم القادري
قال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، إن العام الدراسي من المتوقع ان يبدأ في الوقت المحدد له وإذا كان هناك تأخير سيبدأ يوم 1 أكتوبر، مؤكدا أن طلبات الالتحاق بالمدارس هذا العام أقل من الاعوام السابقة .


وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، ان هناك تخوفا من اولياء الامور بسبب انتشار فيروس كورونا وهذا يؤثر علي أعداد الملتحقين بالمدارس .


وأوضح بدوي علام ، ان هناك الكثير من اولياء الأمور عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار قبل نهاية الفصل الدراسى الاول امتنعوا عن دفع المصروفات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى .


وتابع أن المدارس مؤسسات تعليمية ويوجد عليها التزامات، كما ان الطلاب وأولياء الامور أخذوا كافة حقوقهم عن طريق تقديم خدمة التعليم اون لاين .


واستكمل : هناك قرار وزاري بتحويل الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات للمدارس الخاصة الي المدارس الحكومية.
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