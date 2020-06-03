التموين: 4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء كمامة داخل المنافذ.. فيديو

أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين أن كل الاماكن التي من طبيعتها الأساسية استقبال المواطنين بداخلها لا بد من التأكد على ارتدار الكمامة من قبل المواطنين.





وأضاف حسام الدين خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 4 ألف جنيه على المواطن الذي لا يرتدي الكمامة داخل المنافذ.





وتابع مساعد وزير التموين أن هناك 4600 مفتش رقابي يتحركون في حملات بالأسواق للتأكد من تنفيذ قرار ارتداء الكمامة وتوفير المطهرات مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والمحليات يشتركون في تنفيذ قرار وزير التموين.





وأشار المهندس أيمن حسام الدين أن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق لأى محل لم يلتزم بقرارات وزير التموين بشأن ارتداء الكمامات، مؤكدًا أنه لابد من تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.



