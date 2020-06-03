AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: 4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء كمامة داخل المنافذ.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:26 م
المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين
Advertisements
محمود محسن
أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين أن كل الاماكن التي من طبيعتها الأساسية  استقبال المواطنين بداخلها لا بد من التأكد على ارتدار الكمامة من قبل المواطنين. 

وأضاف حسام الدين خلال مداخلة عبر تطبيق skype  لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 4 ألف جنيه على المواطن الذي لا يرتدي الكمامة داخل المنافذ.

وتابع مساعد وزير التموين أن هناك 4600 مفتش رقابي يتحركون في حملات بالأسواق للتأكد من تنفيذ قرار ارتداء الكمامة وتوفير المطهرات مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والمحليات يشتركون في تنفيذ قرار وزير التموين.

وأشار المهندس أيمن حسام الدين أن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق لأى محل لم يلتزم بقرارات وزير التموين بشأن ارتداء الكمامات، مؤكدًا أنه لابد من تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.

وقال  مساعد وزير التموين إنه لا بد من تدبير القفار البلاستيك بمعرفة المتجر للمواطنين لإرتدائة داخل المتجر ولا بد من توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن في مدخل المتجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هما اللي جابوه لنفسهم.. التموين تتوعد سماسرة الأزمة بإجراءات مشددة ..فيديو

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة فى أتوبيسات النقل العام.. جدل برلماني حول تطبيق العقوبة.. نائب يطالب بتخفيضها لـ200 جنيه

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامات إجباريا

أحمد موسى يطالب بتوفير الكمامات على بطاقات التموين للوقاية من فيروس كورونا

ارتداؤها إجباريا.. هذه الأماكن حددتها الحكومة لارتداء الكمامة.. و4 آلاف جنيه غرامة

غرامة 4 آلاف جنيه تنتظر المخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا

ترشيحاتنا

غرامات تصل لـ 10 آلاف جنيه.. البرلمان يحسم عقوبات مخالفي إجراءات كورونا الأحد المقبل

خبيرة أبراج: انحسار كورونا أغسطس المقبل.. و2021 ستشهد صراعات سياسية.. فيديو

الصحة توجه تحذيرا لأصحاب الوزن الزائد بخصوص فيروس كورونا

بملابس محتشمة| جوهرة تشعل إنستجرام بوصلة رقص على أغانى حكيم

تامر أمين: حالة الفنانة رجاء الجداوي صعبة للغاية

يالطيف مائة مرة.. علي جمعة يوضح حكم الذكر بأرقام معينة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاء وجهها باللون الأسود.. 5 صور لـ مريم حسن

بجنيه واحد.. وصفتان لإزالة النمش في المنزل

بالصور.. نداء عاجل من محامي جورج فلويد.. ووعيد لـ3 متورطين في قتل الضحية