سنطرح كمامات بعد تحديد آليات التنفيذ.. التموين: الرئيس السيسي يتابع المخزون الإستراتيجي للسلع والأسعار يوميا.. فيديو





وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن وزارة التموين لا تعلن عن أي شئ إلا بعد التأكد من أنه سيكون مفيدا للمواطنين ويحافظ صحتهم





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وتابع مساعد وزير التموين أن وزارة التموين تتعاون مع كل الأجهزة الدولة ومن الممكن أن تطرح الكمامات ولكن بعد تحديد آليات التنفيذ.





وأشار المهندس أيمن حسام الدين أن هناك شكرا واجبا للقيادة السياسية لأنها تهتم بالمواطن أكثر مما يتصوره الناس مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف الأسعار والمخزون الاستراتيجي لكافة السلع للمنتجات يوما بيوم.



