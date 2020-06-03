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سنطرح كمامات بعد تحديد آليات التنفيذ.. التموين: الرئيس السيسي يتابع المخزون الإستراتيجي للسلع والأسعار يوميا.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين أن هيئة سلامة الغذاء تعمل على مدار 24 ساعة من أجل العمل على دخول المواد الخام مشيرا إلى وان وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف الصناعية  والغذائية عملوا على متابعة المراكب والخامات التي دخلت إلى مصر. 

وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن وزارة التموين لا تعلن عن أي شئ إلا بعد التأكد من أنه سيكون مفيدا للمواطنين ويحافظ  صحتهم 

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وتابع  مساعد وزير التموين أن وزارة التموين تتعاون مع كل الأجهزة الدولة ومن الممكن أن تطرح الكمامات ولكن بعد تحديد آليات التنفيذ.

وأشار المهندس أيمن حسام الدين  أن هناك شكرا واجبا للقيادة السياسية لأنها تهتم بالمواطن أكثر مما يتصوره الناس مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  يتابع ملف الأسعار والمخزون الاستراتيجي لكافة السلع للمنتجات يوما بيوم.

وقال مساعد وزير التموين" إذا ارتفع سعر أى سلعة 5 قروش يكون هناك  حالة طوارئ داخل وزارة التموين" مؤكدا الرئيس السيسي مهتم بتلبية احتياجات المواطنين. 
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