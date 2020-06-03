دراسة المنافسين الأبرز.. شوقي غريب يكشف عن استعدادات المنتخب لأولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن استعدادات المنتخب لأولمبياد طوكيو القادمة.





وقال غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن الجهاز الفني يتابع المنتخبات المنافسة في الفترة الحالية واستعداداتها.





وأضاف غريب، أن البرنامج الذي سيسير عليه المنتخب يعمل على وجود ٨ تجمعات باللاعبين، وتم التنسيق مع و زارة الشباب والرياضة بشكل رسمي والوضع مستقر.









وأشار غريب الى أن، المنتخب الأول سوف يخوض مباريات في نفس توقيت الاستعدادات للأولمبياد، ولن نعترض على تواجد اي لاعب أوليمبي مع الفراعنة الكبار.





واستطرد غريب الى أن، منتخب مصر الأول هو أساس البلد وإعداده أهم شيء، وسوف ندعمه بكل ما نملك من قوة للظهور بشكل مميز حول العالم.





وأكمل غريب: نجهز أنفسنا لتقديم شيء مميز في أولمبياد طوكيو وليس المشاركة الشرفية فقط.







