زي المطاعم.. طريقة عمل أرز الريزو.. فيديو

تعتبر الأرز الريزو من اشهي الوصفات التي تقدم في المطاعم الشهير،
وقدمت الشيف نونا طريقة عمل ارز الريزو بطريقة مبتكرة وغير مكلفة وبنفس المذاق الذي نحصل عليه في المطاعم.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 40 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص
ويمكن تقديم طريقة عمل ارز الريزو بجانب الفراخ المقرمشة، و الثومية او الطحينة، والسلطة الخضراء، وسوف ينال طريقة عمل ارز الريزو اعجاب اطفالك، وعائلتك بأكملها.
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مقادير طريقة عمل أرز الريزو
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 40 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص
ويمكن تقديم طريقة عمل ارز الريزو بجانب الفراخ المقرمشة، و الثومية او الطحينة، والسلطة الخضراء، وسوف ينال طريقة عمل ارز الريزو اعجاب اطفالك، وعائلتك بأكملها.
إقرأ ايضا | بالفيديو.. طريقة عمل بطاطس بانيه
طريقة عمل أرز الريزو
مقادير طريقة عمل أرز الريزو
3 كوب أرز مصري
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
4 كوب ماء مغلي
2 ملعقة كبيرة صلصة
2 ملعقة كبيرة زبدة
زيت
نصف ملعقة كبيرة مستردة
2ملعقة كبيرة سكر
فلفل أحمر جاف مطحون
ربع ملعقة كبيرة كاري
ملعقة كبيرة بهارات فراخ
ملح
فلفل أسود
(صوص الريزو)
بصلة مفرومة
فلفل أحمر مفروم
4 ملعقة كبيرة باربكيو صوص
4 ملعقة كبيرة عسل أسود
زيت
ملعقة كبيرة صلصة
فلفل أحمر جاف مفروم
طريقة عمل ارز الريزو :
1- نضع حلة على النار بها زيت، ونضع الزبدة وننزل بالفلفل الأحمر الحار المطحون والكاري والسكر وبهارات الفراخ والمستردة والثوم والبصل، وأخيرًا نضع الملح والفلفل الأسود.
2- نقلبهم جيدًا ثم نضع الأرز المغسول والمصفى، ونقلب جيدًا ثم نضع عقد الماء 4 أكواب ماء ونقلب، ونضبط الملح، ثم نغطيه لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الماء.
3- ثم نهدئ عليه النار، ونقلبه بشوكة ثم نغرفه فى طبق التقديم، ونضع عليه قطع فراخ مقرمشة صغيرة .
2- نقلبهم جيدًا ثم نضع الأرز المغسول والمصفى، ونقلب جيدًا ثم نضع عقد الماء 4 أكواب ماء ونقلب، ونضبط الملح، ثم نغطيه لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الماء.
3- ثم نهدئ عليه النار، ونقلبه بشوكة ثم نغرفه فى طبق التقديم، ونضع عليه قطع فراخ مقرمشة صغيرة .
(لعمل صوص الريزو)
4- نضع طاسة على النار بها زيت، وننزل بالبصل والفلفل الأحمر المفروم وصوص الباربيكيو والعسل الأسود والصلصة والفلفل الأحمر الجاف المفروم.
5- نقلب جيدًا حتى يدبل البصل والفلفل الأحمر، ثم نضع الملح ورشة الفلفل الأسود.
6- نقلب جيدًا ثم نهدئ النار عليه لمدة دقائق مع التقليب المستمر، ثم نرفعه من على النار.
7- نضع صوص الريزو على أرز الريزو أو بجانب الأرز، ثم تقدم .
وإليكم الفيديو الذي يوضح الوصفة بالتفصيل من هنا ..