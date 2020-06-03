زي المطاعم.. طريقة عمل أرز الريزو.. فيديو

تعتبر الأرز الريزو من اشهي الوصفات التي تقدم في المطاعم الشهير،





وقدمت الشيف نونا طريقة عمل ارز الريزو بطريقة مبتكرة وغير مكلفة وبنفس المذاق الذي نحصل عليه في المطاعم.



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 40 دقيقة

تكفي لـ : 5 اشخاص



ويمكن تقديم طريقة عمل ارز الريزو بجانب الفراخ المقرمشة، و الثومية او الطحينة، والسلطة الخضراء، وسوف ينال طريقة عمل ارز الريزو اعجاب اطفالك، وعائلتك بأكملها.



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طريقة عمل أرز الريزو



مقادير طريقة عمل أرز الريزو





3 كوب أرز مصري

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

4 كوب ماء مغلي

2 ملعقة كبيرة صلصة

2 ملعقة كبيرة زبدة

زيت

نصف ملعقة كبيرة مستردة

2ملعقة كبيرة سكر

فلفل أحمر جاف مطحون

ربع ملعقة كبيرة كاري

ملعقة كبيرة بهارات فراخ

ملح

فلفل أسود





(صوص الريزو)

بصلة مفرومة

فلفل أحمر مفروم

4 ملعقة كبيرة باربكيو صوص

4 ملعقة كبيرة عسل أسود

زيت

ملعقة كبيرة صلصة

فلفل أحمر جاف مفروم





طريقة عمل ارز الريزو :





1- نضع حلة على النار بها زيت، ونضع الزبدة وننزل بالفلفل الأحمر الحار المطحون والكاري والسكر وبهارات الفراخ والمستردة والثوم والبصل، وأخيرًا نضع الملح والفلفل الأسود.



2- نقلبهم جيدًا ثم نضع الأرز المغسول والمصفى، ونقلب جيدًا ثم نضع عقد الماء 4 أكواب ماء ونقلب، ونضبط الملح، ثم نغطيه لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الماء.



3- ثم نهدئ عليه النار، ونقلبه بشوكة ثم نغرفه فى طبق التقديم، ونضع عليه قطع فراخ مقرمشة صغيرة .





(لعمل صوص الريزو)