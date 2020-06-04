AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:17 ص
آسيوين يرتدون كمامات
آسيوين يرتدون كمامات
Advertisements
أماني إبراهيم
غيرت الصين سياستها في التعامل مع طرق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما تفشي كجائحة عالمية، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن التنفس أو التحدث قد يكون أكثر الطرق شيوعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد علماء صينيون أن مرضى فيروس كورونا المستجد يفرزون ملايين الجسيمات الفيروسية على مدار اليوم، حتى لو ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو معدومة. 

وقال العلماء إنه يتوجب على الأشخاص ارتداء أقنعة الوجه، التي اتجهت عدة دول لتطبيقها مثل بريطانيا وألمانيا والتشيك والنمسا، في الوسائل العامة والمتاجر المكتظة.

وقال الخبراء إن الدليل واضح الآن على ارتداء قناع الوجه بشكل إجباري لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لأن كورونا مثل باقي أمراض الجهاز التنفسي، ينتشر بشكل شديد العدوى في صورة جزيئات صغيرة جدا مع الهواء الناتج من الجهاز التنفسي.

وكان يُعتقد سابقًا أن المصدر الرئيسي لانتقال العدوى كان عبر هذه القطرات من السعال والعطس، لكن النتائج الأخيرة تشير إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من خلال التنفس فقط، وهذا يفسر سبب انتشاره بسرعة كبيرة جدا حول العالم.

ووجد الباحثون أيضًا أن المراحيض وأسطح الأرضيات تعد المكان المناسب لبقاء الفيروس عليه، أما الهواتف على سبيل المثال ليست كذلك ولا تنقل العدوى.

وقاد الدراسة ، التي لم تنشر بعد في مجلة علمية أو تم فحصها من قبل علماء آخرين  مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بكين، من خلال خضوع 35 مريضا بكورونا لعملية البحث وأخذوا 300 عية فيروسية من غرفهم انتشرت في الغرفة بأكملها على الأسطح وفي الهواء وعلى الأرض رغم أنهم لم يغادروا السرير.

ووجدت الدراسة ، في المتوسط ​​، أن هناك ثلاثة أضعاف كمية الفيروس في تنفس المرضى (16.7 في المائة) مقارنة بالسطوح (5.4 في المائة)، كما أن الحمل الفيروسي في تنفس المرضى أعلى أربع مرات مما هو عليه في عينات الهواء (3.8 في المائة) في غرف المستشفيات والممرات.

وتعليقًا على النتائج ، قال إيان جونز ، عالم الفيروسات في جامعة ريدينج، إن الدراسة تعد صالحة ومقنعة، فتنفس المريض هو أكبر مصدر  لانتشار الفيروس، ويمكن حجبه من خلال ارتداء قناع للوجه.

كان يُعتقد أن الأسطح الملوثة هي إحدى الطرق الرئيسية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت عدد ضخم من الدراسات أن الفيروس يمكن أن يعيش على المعدن والبلاستيك لأيام. 

وحث رئيس الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتتي البريطانيين في مارس على توخي الحذر عند لمس مقابض الأبواب أو القضبان في الحافلات والقطارات ثم لمس وجوههم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 سلالات لفيروس كورونا تنتشر حول العالم.. من الأكثر ضررا؟

احذر فيروس كورونا ينتشر في الهواء لساعات طويلة

بعد انتقال فيروس كورونا بمجرد التنفس.. نصائح لحمايتك من العدوى

فيروس كورونا .. إذا شعرت بهذه الأعراض فاذهب للطبيب فورًا

كيف ينتشر كوفيد 19؟

فيروس كورونا.. كيف ينتشر على الأسطح؟.. قدرة المبيض على قتله.. كيفية تنظيف الهواتف والأجهزة بالمعقم

ترشيحاتنا

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

90 دقيقة ضرب.. شاب يعتدي على خطيبته بسبب نظرة

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

على رحلات استثنائية.. مصر للطيران تفتح حجز السفر لدول أوربية منتصف يونيو

بعد إصابتها بكورونا.. 10 صور لـ ريوان علاء ملكة جمال مصر 2017 .. شاهد

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

بالكاميرات السريعة.. دراسة تكشف انتشار فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار في الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها

بالملايات.. أشخاص يصنعون سينمات داخل المنازل خلال الحظر.. صور